Москва, 10 декабря, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Любители поговорить и мастера поторговать, такие, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян, не могут возглавлять воюющие страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Нельзя во главе воющей страны ставить малоинтеллектуального болтуна Пашиняна и торгаша Арутюняна. При предыдущем президенте НКР Бако Саакяне такого срыва мобилизпции в Карабахе, какой случился при Арутюняне, произойти не могло. Арутюнян же бизнесмен, а не воин! НКР — это же воюющая республика. Нельзя торговца ставить во главе армии, главнокомандующим всеми вооружёнными силами. Это просто контрпродуктивно. Он не способен мыслить теми категориями, которыми должен мыслить президент воюющей республики. А она была именно воюющей!», — заявил эксперт.

Напомним, что президент НКР Араик Арутюнян до начала своей политической деятельности работал в банковской сфере.