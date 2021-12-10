Бухарест, , 20:51 — REGNUM Средние и мелкие фермерские предприятия Румынии получат от государства скидку в размере 50% на использование систем водоснабжения, а также дополнительные льготы на электроэнергию, необходимую для функционирования поливочных бойлеров. Об этом 10 декабря, со ссылкой на министра румынского сельского хозяйства Адриана Чесною, сообщил бухарестский телеканал Digi24.

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По словам министра, в государственный бюджет Румынии на 2022 год будут включены суммы, необходимые на компенсацию основных расходов крестьянских хозяйств.

Чесною «Ни для кого не секрет, что львиная доля прибыли румынского агрария уходит на оплату коммунальных счетов. Наша задача — смягчить этот финансовый удар».

Как отметил Чесною, первые адресные выплаты стартуют в стране уже с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее представители сформированного 23 ноября правительства Румынии пообещали провести в стране ряд социальных реформ. Предполагается, что в ближайшее время парламент страны рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке аграрного сектора.

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