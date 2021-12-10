В Румынии фермеры получат скидку на водоснабжение в размере 50%
Бухарест, 10 декабря, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Средние и мелкие фермерские предприятия Румынии получат от государства скидку в размере 50% на использование систем водоснабжения, а также дополнительные льготы на электроэнергию, необходимую для функционирования поливочных бойлеров. Об этом 10 декабря, со ссылкой на министра румынского сельского хозяйства Адриана Чесною, сообщил бухарестский телеканал Digi24.
По словам министра, в государственный бюджет Румынии на 2022 год будут включены суммы, необходимые на компенсацию основных расходов крестьянских хозяйств.
Как отметил Чесною, первые адресные выплаты стартуют в стране уже с 1 января 2022 года.
Напомним, ранее представители сформированного 23 ноября правительства Румынии пообещали провести в стране ряд социальных реформ. Предполагается, что в ближайшее время парламент страны рассмотрит вопрос о дополнительной поддержке аграрного сектора.