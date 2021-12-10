Абуджа, , 20:57 — REGNUM Боевики в центрально-западном штате Нигер, Нигерия, застрелили 16 человек, молившихся в мечети, еще несколько человек получили ранения в результате нападения, сообщает BBC Swahili.

По словам представителя правительства штата Нигер Ахмеда Ибрагима Матане, боевики передвигались на мотоциклах и застрелили еще одного человека, покидая место происшествия. Также сообщается о совершении преступниками разбоев и бесчинств в близлежащих деревнях.

Местная полиция подтвердила произошедшее, но утверждает, что погибли лишь девять человек.

Действующие в этом регионе группировки в основном состоят из молодых людей, принадлежащих к этнической группе фулани. Представители этой народность занимаются кочевым скотоводством. Этнос уже в течение десяти лет конфликтует с народностью хауса из-за доступа к воде и пастбищам.

Боевики постепенно улучшают свою организацию и вооружение, но не имеют каких-либо политических целей. На сегодня в Нигерии насчитывается более 150 группировок, не имеющих официального названия и лидеров. На ряду с этим службам безопасности приходится вести борьбу с исламскими экстремистами на северо-востоке страны.

Как только национальные войска прибывают для подавления беспорядков, члены преступных групп скрываются в окрестных лесах. Но через некоторое время нападения возобновляются. В настоящее время в регионе отмечается новая волна убийств и похищений с целью получения выкупа.