Москва, , 20:56 — REGNUM Российского ученого, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворили из Молдавии. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Неправильно называть это депортацией. Депортация — это когда нарушивший законы страны человек оказывается на ее территории и выдворяется за ее пределы», — заявила учёный.

«[Задержали] у окошка паспортного контроля, туда вошёл некий человек лет сорока, в пуховой куртке, явно приехавший откуда-то и явно сотрудник спецслужб», — сообщила собеседница агентства.

«Он сразу стал отдавать распоряжения и указания. Он обратился ко мне по имени-отчеству, даже не взглянув в мои документы, потребовал мой паспорт и спросил о цели визита», — рассказала Нарочницкая