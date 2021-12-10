Москва, 10 декабря 2021, 20:56 — REGNUM Российского ученого, доктора исторических наук, президента Фонда исторической перспективы Наталью Нарочницкую выдворили из Молдавии. Об этом Нарочницкая рассказала корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря.

Флаг Молдавии
Флаг Молдавии
Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Неправильно называть это депортацией. Депортация — это когда нарушивший законы страны человек оказывается на ее территории и выдворяется за ее пределы», — заявила учёный.

«[Задержали] у окошка паспортного контроля, туда вошёл некий человек лет сорока, в пуховой куртке, явно приехавший откуда-то и явно сотрудник спецслужб», — сообщила собеседница агентства.

«Он сразу стал отдавать распоряжения и указания. Он обратился ко мне по имени-отчеству, даже не взглянув в мои документы, потребовал мой паспорт и спросил о цели визита», — рассказала Нарочницкая

«Я пыталась объяснить, что везу книги, читаю лекции. Что у меня есть договоренности с отцом Паисием… Все это было бесполезно, этот анонимный представитель неизвестных спецслужб долго искал с пограничниками причину для того, чтобы обосновать отказ во въезде. В итоге этой причиной мне объявили, что я не смогла «обосновать цель своего визита». Молдавия — страна, открытая для граждан РФ, туда формально не требуется обосновывать причину для въезда, как это необходимо, скажем, делать в отношении Франции и куда могут пустить при наличии веских оснований или обстоятельств — например, на похороны близкого родственника или на лечение. Молдавия ограничивает въезд лишь по коронавирусным факторам».
Наталья Нарочницкая