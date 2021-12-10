Вашингтон, 10 декабря, 2021, 20:45 — ИА Регнум. Решение апелляционного суда Англии и Уэльса, отменяющее запрет на экстрадицию в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, одобряют в Вашингтоне, сообщает 10 декабря американский минюст.

Cancillería del Ecuador Джулиан Ассанж

Между тем, в Лондоне прошла акция протеста против решения, принятого судом в отношении Ассанжа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение, фактически разрешающее экстрадицию Ассанжа в США, будет обжаловано в ближайшее время — об этом заявила защита.

Решение апелляционного суда было объявлено сегодня, 10 декабря, но рассматривалась апелляция американцев уже давно — 27 и 28 октября.

Теперь дело будет возвращено из апелляционного суда в суд первой инстанции (Вестминстерский магистратский суд), который в своё время запретил экстрадицию из-за душевного состояния Ассанжа.