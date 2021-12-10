Москва, , 20:44 — REGNUM Завтра, 11 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» ЦСКА в матче последнего в календарном году восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с тульским «Арсеналом». Сегодня, 10 декабря, на сайте «красно-белых» объявили, что матч пройдет при пустых трибунах в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — «Арсенал» может быть перенесен.

На данный момент ЦСКА с восемью победами и 27-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», набрав 19 очков, расположился шестью строчками ниже.

В последний раз «Арсенал» и ЦСКА играли между собой 12 сентября. Тот матч завершился боевой ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе «армейцев» отметились Игорь Дивеев и Федор Чалов. Два гола «пушкарей» забили Евгений Марков и Иван Новосельцев.