Посёлок Баранчинский, Свердловская область, 10 декабря, 2021, 20:42 — ИА Регнум. В Свердловской области выясняют обстоятельства гибели супругов. Тела были найдены 9 декабря в доме в посёлке Баранчинском, сообщил журналистам старший помощник руководителя областного Следственного комитета Александр Шульга.

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Пока признаков совершения в отношении них противоправных действий не имеется. Выясняется причина смерти.

Глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых пояснил журналистам, что накануне в одном из домохозяйств пожар погубил собаку, пять кур, пять гусей и десять коз. По одной из версий, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания электропроводки. А владельцы этого хозяйства были обнаружены мёртвыми в квартире матери хозяина дома, умершей 21 августа. Их тела находились в ванной комнате, на руках женщины обнаружили ожоги, которые она получила, когда пыталась спасти животных. Квартира, в которой нашли тела, была закрыта изнутри.