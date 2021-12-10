Киев, , 20:39 — REGNUM Украина является лидером демократических преобразований в регионе, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский, выступая на виртуальном «саммите за демократию», организованном президентом США Джо Байденом.

Демократия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Зеленского, этот статус Украине надо присвоить «без сомнений и какой-либо лишней скромности»

«Украина, без сомнений и какой-либо лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы внедряем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий, для прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками», — заявил Зеленский.

Видеозапись этой речи украинского президента опубликовал офис президента Украины.

«Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии», — рассказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, Украина добилась заметного прогресса в развитии демократических институтов и стала надежным партнером для всех защитников демократии и свободы.

«Упорно воплощаем это в жизнь. И продолжим это делать», — заявил Зеленский.

Напомним, на сегодняшний день Украина добилась официального признания беднейшей страной Европы.

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