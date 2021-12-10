Киев, 10 декабря, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Украина является лидером демократических преобразований в регионе, заявил 10 декабря президент Украины Владимир Зеленский, выступая на виртуальном «саммите за демократию», организованном президентом США Джо Байденом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

По словам Зеленского, этот статус Украине надо присвоить «без сомнений и какой-либо лишней скромности»

«Украина, без сомнений и какой-либо лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы внедряем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий, для прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками», — заявил Зеленский.

Видеозапись этой речи украинского президента опубликовал офис президента Украины.

«Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии», — рассказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, Украина добилась заметного прогресса в развитии демократических институтов и стала надежным партнером для всех защитников демократии и свободы.

«Упорно воплощаем это в жизнь. И продолжим это делать», — заявил Зеленский.

Напомним, на сегодняшний день Украина добилась официального признания беднейшей страной Европы.