Манчестер, Великобритания, 10 декабря, 2021, 20:34 — ИА Регнум. 10 декабря агент 26-летнего французского нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филиппе Ламболи сообщил, что его клиент намерен покинуть стан «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно: «Антони предпочел бы покинуть клуб в январе. Ему очень нужно игровое времени».

Soccer.ru Антони Марсьяль

В текущем сезоне Антони Марсьяль принял участие лишь в десяти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в поединке с «Эвертоном». Суммарно на поле французский нападающий провел 357 минут. После прихода Криштиану Роналду в английский клуб Марсьяль стал гораздо реже выходить на поле из-за отсутствия травм у португальского нападающего.

Марсьяль перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2015 года из «Монако». «Красные дьяволы» заплатили за перспективного француза 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.