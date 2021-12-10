Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Петербургские пожарные сумели справиться с крупным пожаром в промзоне Кировского района, на улице Трефолева, дом 2. В производственном здании здесь происходило горение на площади 600 кв. метров. В настоящее время пожар локализован, его ранг снижен.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Работа пожарных на ул. Трефолева

Как отметили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 10 декабря в 17:29 мск. В 17:40 пожару был присвоен дополнительный номер 1-Бис, в 17:52 ранг пожара повышен до №2, а в 18:00 — до №3.

Усилиями 72 пожарных на 30 единицах техники в 19:03 пожар был локализован, его ранг снижен до №2, а в 20:03 — до номера 1-Бис.

«Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в МЧС.

По данным ИА REGNUM, пожар охватил производственное здание Невского завода конвейерного оборудования.