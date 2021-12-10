Приштина, , 21:14 — REGNUM Приоритетом Приштины в диалоге с Белградом должен стать вопрос судьбы лиц, пропавших без вести в ходе конфликта в Косово и Метохии в конце 1990-х годов прошлого века. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 10 декабря.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

«Не будет никакого договора с Сербией, пока не будет решен этот вопрос», — процитировал телеканал РТС слова Курти с заседания правительственной комиссии по вопросам пропавших без вести.

Курти добавил, что идут переговоры о вскрытии некоторых захоронений.

«В ноябре мы начали разработку закона, и в первой половине 2022 года у нас будет механизм, который будет заниматься военными преступлениями. Мы работаем над тем, чтобы закрыть и ваши, и наши раны», — заявил Курти.

Напомним, что Приштина ранее заявила о намерении подготовить иск к Белграду за военные преступления, якобы совершенные на территории Косово и Метохии сербскими силами безопасности во время конфликта 1998−1999 гг.