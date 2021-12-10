Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Двое граждан Белоруссии включены в санкционный список США, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен в опубликованном 10 декабря заявлении. Речь идёт о начальниках изоляторов в белорусской столице.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Санкции, отмечает глава Госдепа США, вводятся за причастность этих людей «к грубым нарушениям прав человека». В списке оказались начальники «печально известного изолятора «Окрестина» в Минске» — Игорь Кенюх и Евгений Шапетько.

Белорусы эти, утверждает Блинкен, имеют отношение «к пыткам и жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию задержанных после сфальсифицированных президентских выборов 9 августа 2020 года».

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