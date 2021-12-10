Бразилиа, , 20:39 — REGNUM Платформа Connect SUS министерства здравоохранения Бразилии в ночь на 10 декабря подверглась хакерской атаке, в результате которой было украдено 50 Тб данных о вакцинации и «паспортах здоровья». Об этом сообщает бразильское новостное агентство Estadao.

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Пользователи платформы потеряли доступ к «паспортам здоровья», которые необходимо предъявлять для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Злоумышленники оставили минздраву сообщение с просьбой связаться с ними через Telegram для возвращения украденных данных. Тем не менее, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заверил общественность, что информация не потеряна, и специалисты уже работают над восстановлением системы.

Это уже не первая подобная атака на платформы минздрава Бразилии, но потерь данных ранее не происходило. В январе хакеры взломали сайт, оставив на стартовой странице сообщение «этот сайт — мусор». Спустя несколько недель случилась повторная атака. «Исправьте этот грязный сайт, или в следующий раз вы потеряете данные тех, кто виноват в этом» — говорилось в сообщении, оставленном злоумышленниками.

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