Москва, 10 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Российские регионы довели до сельхозпроизводителей 71,7% субсидий, предусмотренных в федеральном бюджете на поддержку агропромышленного комплекса. Об этом сообщает 10 декабря пресс-служба Минсельхоза.

Stolica-s.su Субсидии

«По состоянию на 9 декабря в субъекты Федерации перечислено 150,1 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 107,6 миллиарда рублей», — говорится в сообщении.

Согласно данным Минсельхоза, единственным из субъектов Федерации, в котором до получателей доведено 100% федеральных субсидий, является Санкт-Петербург.

В число лидеров по этому показателю также входят Чукотский автономный округ (97%), Ямало-Ненецкий автономный округ (95%), Марий Эл (92%), Тамбовская область (92%), Ненецкий автономный округ (91,6%), Магаданская область (91,6%), Самарская область (89,1%), Адыгея (88,2%).