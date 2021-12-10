Ижевск, , 20:14 — REGNUM Ближайшей ночью в Удмуртии резко похолодает. Температура воздуха снизится до — 18… — 23 °C, днем 11 декабря ожидается около — 12… — 17 °C, сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

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Синоптики отмечают, что в ближайшие несколько дней на погоду в Удмуртии будет влиять обширный антициклон, в республику из северных регионов страны начнет поступать холодный арктический воздух.

12 декабря, в воскресенье, температура воздуха будет ниже климатических норм на 5−7°С. В ночные часы прогнозируется — 20… — 26 °C, в светлое время суток температура воздуха будет варьироваться в районе — 14… — 19 °C.

В ночь на 12 декабря мороз сохранится, а днем в первый день рабочей недели мороз начнет отступать до — 10… — 15 °C.

По предварительному прогнозу, к середине недели температура воздуха поднимется до — 5… — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резкое похолодание с перепадом температура воздуха до 20 градусов в течение суток наблюдалось в Нижегородской области. В Мордовии синоптики предупреждали о тумане на фоне резкого похолодания.