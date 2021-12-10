10 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:06 — REGNUM Поправка к проекту оборонного бюджета США (NDAA) на 2022 финансовый год (начался 1 октября) предполагает возложение ответственности на администрацию президента США Джо Байдена за хаотичный вывод американских войск из Афганистана ранее в этом году. Поправка обязывает министра обороны, директора национальной разведки и министерство внутренней безопасности оценить угрозы для США, исходящие от заключенных, освобожденных из тюрем в Афганистане, где содержались боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Член палаты представителей США Август Пфлюгер внес на рассмотрение поправку к законодательству, заявив, что «бездумное решение президента эвакуироваться из Афганистана позволило освободить «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысячи террористов из тюрем в Афганистане».

Август Пфлюгер United States Congress

Поправка Пфлюгера к NDAA предполагает проведение оценки террористической угрозы, исходящей от каждого заключенного, ради безопасности Штатов. По мнению политика, это «один из шагов, который привлечет президента Байдена и его администрацию к ответственности за неудачи в Афганистане».

Данная мера была одобрена двухпартийным голосованием.

Помимо этого, Пфлюгер запросил оценку американского военного оборудования, оставленного в Афганистане, и создания плана по восстановлению или уничтожению этого оборудования.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Раньше у нас были взрослые, которые устанавливали моральные, культурные и правовые стандарты. Они были лучше нас. Они давали нам то, к чему мы стремились. Это были люди, о которых мы говорили, что у них есть достоинство и характер. Сейчас всё это исчезло, особенно на верхних уровнях Демократической партии. Там нет ничего. Ни порядочности, ни достоинства, ни характера, ни морали…» — сетует NJFishHead192.

«Привлечение Байдена к ответственности за вывод войск — это хорошо, но как насчет остальных 20 лет провала в Афганистане?» — интересуется Canuckistan.

Американская военная техника в Афганистане Lance Cpl. Clayton L. VonDerAhe

«Никогда еще администрация так много не ошибалась в стольких вопросах в ущерб стольким людям», — указывает NJFishHead192.

«Оборонный бюджет на следующий год составляет 700 миллиардов долларов, но Байден оставил в Афганистане оружия на 84 миллиарда долларов. 1/8 от общего оборонного бюджета на 2022 год. Вот как велик интеллект нашего бесстрашного лидера», — негодует johngrun010.

«Мы стоим на пороге новых войн, потому что наши враги становятся такими агрессивными. Они видят, что демократ Байден серьезно ослаблен и что федеральному правительству демократов нет никакого дела до американских граждан. Они даже могут подумать, что демократы вступят с ними в союз во время американского вторжения. Не думайте, что это надуманно, демократы заключили союз с нелегалами против американских граждан и законов США», — имеет в виду Carol9 миграционный кризис на южной границе Штатов.

«Давно пора начать процесс импичмента всей этой администрации», — считает Christoph'.

«Какой главнокомандующий может покинуть укрепленную авиабазу, отдать приказ об эвакуации военных до того, как все гражданские лица окажутся вне опасности, и оставить всю свою военную технику врагу? Китай, должно быть, думает, что у него никогда не будет лучшего шанса обогнать США и стать самой могущественной страной в мире, потому что такой дурак, как Байден, появляется лишь раз в несколько тысячелетий», — пишет Mowerman.

«Меня это также беспокоит. Китай видит слабость Байдена и то, что происходит в нашей стране», — отвечает privatecityzen.

«Привлечь Байдена к ответственности за что-то?! Отличная идея!» — восклицает ManifoldWitnessCowboyUp.

Служебная собака и солдат армии США в Афганистане (сс) U.S. Army. Spc. Kimberly Trumbull

«Сотни граждан США все еще находятся в Афганистане. Президент Байден бросил их там, а его администрация не предприняла никаких попыток вывезти их оттуда, и фактически Государственный департамент пытался предотвратить их возвращение в их родную страну… Соединенные Штаты Америки. Чем это не измена? Конгресс должен разработать статьи импичмента», — настаивает edwardlarson382.

«Припозднились. Наших войск там больше нет. Их больше нет в тюрьмах. Оборудования больше нет. Конгресс должен был беспокоиться об этом, когда Байдена можно было остановить», — считает Watcher2022.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета Штатов на 2022 финансовый год (начался 1 октября), предполагающий выделение порядка $770 млрд и сфокусированный на противостоянии России и Китаю. При этом из него исключили санкции против «Северного потока — 2» и суверенного долга России. Вместе с тем в бюджет включили расходы на военную помощь Украине ($300 млн) и положение о финансировании Европейской инициативы по сдерживанию России в размере $4 млрд.