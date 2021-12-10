Вильнюс, 10 декабря, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Об отставке литовского министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса сообщает 10 декабря BNS. Отставка связана с невозможностью следовать санкциям США в отношении Белоруссии.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Пресс-секретарь правительства Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене рассказала, что в заявлении об отставке, поданном Ландсбергисом, он просит уволить его, поскольку Литва продолжает транзит грузов из Белоруссии, несмотря на введённые США санкции.

Напомним, 8 декабря вступили в силу введённые в августе антибелорусские санкции, распространяющиеся в том числе на «Беларуськалий». Однако оказалось, что эта белорусская компания оплатила заранее перевозку груза «Железным дорогам Литвы» — в соответствии с имеющимся договором.