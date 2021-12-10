Женева, Швейцария, , 19:57 — REGNUM Почти 4,5 тысячи нелегальных мигрантов погибли во всём мире с начала 2021 года при попытке добраться в другие страны. Такие данные приводит 10 декабря Международная организация по миграции (МОМ).

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что с учетом десятков погибших накануне в Мексике в результате ДТП с грузовиком, перевозившим мигрантов, число умерших с начала года превысило 4470 человек.

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В МОМ обращают внимание, что данный показатель уже превысил смертность за весь 2020 год, когда погибли по меньшей мере 4236 мигрантов.

Сообщается, что более половины случаев смерти мигрантов приходится на Европу, где в текущем году зафиксировано 2720 таких случаев, что является самым высоким показателем с 2018 года. В Америке с начала года погиб 1121 мигрант, что также превышает прошлогодний показатель.

В общей сложности за период с 2014 года, согласно данным МОМ, во всём мире зарегистрировано уже около 45,5 тысячи случаев гибели мигрантов.