Москва, , 19:57 — REGNUM Первая конференция Сбера по дизайну — SberDesign Conf — стартует 12 декабря с участием ведущих мировых экспертов. Как сообщает пресс-служба кредитного учреждения, мероприятие будет включать сессии по различным креативным областям: коммуникационному, промышленному и продуктовому дизайну, пользовательским интерфейсам, архитектуре, моде, музыке, кино, дизайну шрифтов и виртуальной реальности, созданию дизайн-систем, менеджменту творческих коллективов и истории дизайна. Зарегистрироваться на конференцию и смотреть её сессии можно бесплатно на сайте SberDesign Conf.

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На открывающей сессии выступят исполнительный вице-президент CTO Сбербанк Груп Давид Рафаловский, всемирно известный художник и промышленный дизайнер Росс Лавгроув, режиссёр самого кассового российского фильма «Холоп» Клим Шипенко и другие. Модерировать дискуссию будет старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин. Своим видением дизайна в ходе SberConf также поделятся лауреат «Грэмми» Imanbek, известный режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов, популярный дизайнер Карим Рашид, создатель дисциплины UX-дизайна Якоб Нильсен и другие специалисты международного уровня.

Как отмечают в пресс-службе, SberDesign Conf будет актуальна не только для профессионалов, но и для всех, кто хочет научиться лучше разбираться в дизайне, понять современную культуру и узнать, как создаются продукты и сервисы, обретающие мировую популярность.

В программе предусмотрено 15 панельных сессий: «Дизайн всего» (открывающая сессия), Digital Avatar (цифровой аватар), «Продуктовый дизайн», CGI (computer-generated imagery), CX/UX research (исследование клиентского опыта), VR (virtual reality, виртуальная реальность), «Шрифтовой дизайн», «Архитектура», «Дизайн-системы», «Дизайн-менеджмент», «Звуковой дизайн», «История дизайна», «Коммуникационный дизайн», Fashion (мода), «Промышленный дизайн».