Ижевск, , 19:56 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего руководителя одного из учреждения управления ФСИН по республике. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Колония Sledcomrf.ru

По версии следствия, по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности, которая выявила недостачу, подозреваемый решил ее восполнить за счет фиктивного трудоустройства родственника одного из подчиненных. Мужчина был оформлен водителем, однако свои служебные обязанности он фактически не исполнял, а начисляемую ему зарплату тратил на собственные нужды, в том числе, постепенно погашая недостачу. Размер ущерба оценивается в 250 тыс. рублей.

В рамках расследования подозреваемый дал признательные наказания, в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Готовятся материалы для предъявления ему обвинения. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Удмуртии совместно с сотрудниками службы собственной безопасности регионального УФСИН.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

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