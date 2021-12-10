Мурманск, , 19:53 — REGNUM Правительство РФ выделит Мурманской области два миллиарда рублей на строительство твердотопливных котельных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Котельные МУП «Теплоэнерго»

«На правительственной комиссии под председательством Марата Шакирзяновича Хуснуллина мы получили предварительное одобрение на общую сумму финансирования в 2 миллиарда рублей для строительства новых твердотопливных котельных в Ревде, Ловозеро, Высоком и модернизацию двух котельных в Кандалакше», — сообщил Чибис.

Реализация проектов, как отметил глава региона, позволит сократить использование мазута и повысить надёжность в отопительный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти собираются перейти на использование Refuse Derived Fuel (RDF) — вид топлива, состоящий из отходов, оставшихся после сортировки мусора. По расчетам чиновников, до 40% отходов, поступающих на сортировку в регионе, можно использовать для производства альтернативного топлива.