Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 декабря, 2021, 21:11 — ИА Регнум. Фейковые новости о том, что лидер сербов Боснии и Герцеговины Милорад Додик якобы «придумал» встречу с президентом России Владимиром Путиным, которыми пестрила пресса в Сараево после возвращения Додика из Москвы в Баня-Луку, просто смешны. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

Kremlin.ru Милорад Додик и Владимир Путин

Намного важнее было бы подумать над тем, почему Додик из этого визита не вернулся с «конкретными обещаниями российских денег», полагает Трифкович.

«Уже годами Россия обещает выделить Республике Сербской выгодный кредит на стабилизацию ее бюджета и реализацию ее инфраструктурных проектов. Тем не менее, этот кредит все еще не выделен. Не надо обращать внимание на фейковые новости из Сараево. Но с точки зрения имиджа России в Республике Сербской было бы намного лучше, если бы Додик получил конкретные обещания для реализации этого давно обещанного выгодного кредита», — рассказал Срджа Трифкович.

Напомним, что после визита Милорада Додика в Москву в ряде издании как в Сараево, так и всего балканского региона, появились статьи, в которых ставился под сомнение сам факт встречи Додика с Путиным. В качестве повода послужило то, что Кремль на своем официальном сайте не опубликовал информацию о встрече. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что встреча состоялась. Он оценил ее как «чрезвычайно плодотворную».