Тбилиси, , 20:51 — REGNUM Посол США в Грузии Келли Дегнан отреагировала на объяснения мэра Тбилиси Кахи Каладзе по поводу его слов, сказанных в адрес заместителя помощника госсекретаря США Эрики Олсон, сообщает 10 декабря грузинский телеканал «Формула».

Келли Дегнан Ge.usembassy.gov

"Я знаю, что мэр Каладзе объяснил свои слова, но я добавлю. Заместитель помощника госсекретаря была в Грузии, у неё была возможность встретиться с премьер-министром, политическими партиями, но, к сожалению, она не встретилась с мэром города. Я надеюсь, что в следующий раз они смогут встретиться, обсудить различные вопросы и будут сотрудничать», — сказала Дегнан.

Напомним, что мэр грузинской столицы 9 декабря посмеялся над названием должности американской чиновницы, но уже на следующий день фактически взял свои слова обратно.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Тбилиси заявил, что не оскорблял американскую чиновницу