Кишинёв, , 19:39 — REGNUM Заместителя директора Института стран СНГ, профессора, доктора исторических наук, доктора экономических наук Владимира Егорова по его прилету в Кишинёв задержали на пограничном контроле.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Егоров указал в целях прилёта «медицинские показания». После этого Владимира Егорова начали допрашивать об основаниях, по которым он является обладателем наград ПМР и начали процесс депортации из страны без объяснения причины. В данный момент Владимир Егоров находится в буферной зоне без документов, так как их у него отобрали.