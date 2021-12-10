Йошкар-Ола, , 19:38 — REGNUM По итогам января-сентября текущего года внешнеторговый оборот Марий Эл составил 369,3 млн долларов США. Показать вдвое увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные Приволжского таможенного управления.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Республика развивает торгово-экономические отношения с 94 странами. В числе наиболее крупных экспортных партнеров — Египет, Казахстан, Германия, Белоруссия, Узбекистан, Китай, Финляндия, Украина, Азербайджан, Таджикистан, Литва, Италия, Эстония. Наиболее крупный объем импортных поставок обеспечивают Китай, Италия, Германия, Беларусь, Турция, Греция, Чехия, Япония, Испания, Франция, Словакия, Австрия, Индия.

В товарной структуре экспорта преобладает продукция машиностроительной отрасли, ее доля достигла 68,1%, 15,7% составили древесина и целлюлозно-бумажные изделия, 7,4% — металлы и изделия из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне 2021 года таможенные органы Приволжского региона перечислили в доходную часть федерального бюджета 80,081 млрд рублей. Эта сумма составляет 104% от запланированного показателя. За аналогичный период годом ранее объем перечисленных средств составил 64,548 млрд рублей.

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