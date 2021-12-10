Москва, 10 декабря, 2021, 19:34 — ИА Регнум. Пенсионеры, которым пенсия выплачивается в первых числах месяца, получат в декабре двойные выплаты: будет перенос с января на декабрь из-за праздничных дней, пишет 10 декабря «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Те россияне, которые получают пенсии в первых числах каждого месяца, получат январские выплаты заранее, — уточняет издание. — Это правило соблюдается из года в год».

Отмечается, что ПФР заранее перечисляет январские пенсии в доставочные организации, предварительно проиндексировав выплаты. Если доставочные структуры не работают в первых числах года, то они принесут пенсии в декабре.

Такая ситуация была в начале 2021 года, причём ПФР сообщил об авансировании выплаты пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат в конце декабря.