Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В избирательной комиссии Свердловской области сменится председатель. Об этом пишут СМИ.

Эмблема ЦИК

10 декабря стало известно о том, что этот пост займёт Елена Клименко. Её кандидатуру рекомендовала ЦИК России. Сейчас комиссию возглавляет Владимир Русинов.

Теперь решение примет облизбирком на своём первом после обновления состава заседании. Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель сменился в избиркоме Челябинской области.