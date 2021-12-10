Ставрополь, 10 декабря, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Проект короткой дороги, которая должна связать курорты Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии с Черноморскими курортами Краснодарского края, включена в транспортную стратегию на 2027 год и программу развития регионов Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года. Об этом 9 декабря в ходе пресс-конференции в Москве заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Rosavtodor.ru Трасса

Однако в вопросе с созданием трассы не все так просто, отметил глава Ставрополья. Необходимо уточнение в проекте из-за сложности рельефа, а также решение проблем экологии с биосферным заповедником, по которому должна проходить дорога.

«Речь о большом переходе, двух тоннелях, соединении трассы из Кисловодска с Красной Поляной. Мы хотим добиться решения этого вопроса, но пока не начнётся проектирование, выделение земель, я не могу сказать, что вопрос на 100% решился. Известно, что дорога заходит в биосферный заповедник, а сегодня всё, что связано с затрагиванием особо охраняемых природных территорий, сложно решается. Нужна экологическая экспертиза», — цитирует Владимирова «Победа26».

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