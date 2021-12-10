София, , 19:21 — REGNUM Действующий премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев заявил о своем согласии стать министром обороны в новом коалиционного правительстве республики. Об этом 10 декабря сообщило «Болгарское телевидение».

Армия Болгарии

По словам Янева, он рассматривает возможность возглавить оборонное ведомство страны, поскольку «располагает для этого необходимыми профессиональными навыками».

Янев «Скорее всего — да, я приму такое предложение. Однако все будет зависеть от четко поставленных задач в этой сфере».

Как ожидается, о своем окончательном решении Янев объявит в течение ближайших нескольких дней.

В настоящее время представители основных политических партий Болгарии, победивших на парламентских выборах 14 ноября, завершают в Софии последние консультации по формированию правительственных структур.

Предполагается, что указанные списки будут представлены на рассмотрение парламента Болгарии 11 декабря. Для этого запланирован созыв экстренного заседания высшего законодательного органа страны.

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