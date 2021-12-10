Премьер-министр Болгарии согласился возглавить минобороны страны
София, 10 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Действующий премьер-министр служебного правительства Болгарии Стефан Янев заявил о своем согласии стать министром обороны в новом коалиционного правительстве республики. Об этом 10 декабря сообщило «Болгарское телевидение».
По словам Янева, он рассматривает возможность возглавить оборонное ведомство страны, поскольку «располагает для этого необходимыми профессиональными навыками».
Как ожидается, о своем окончательном решении Янев объявит в течение ближайших нескольких дней.
В настоящее время представители основных политических партий Болгарии, победивших на парламентских выборах 14 ноября, завершают в Софии последние консультации по формированию правительственных структур.
Предполагается, что указанные списки будут представлены на рассмотрение парламента Болгарии 11 декабря. Для этого запланирован созыв экстренного заседания высшего законодательного органа страны.