Вашингтон, , 19:15 — REGNUM Санкционный список США пополнили люди и компании из нескольких стран, сообщили 10 декабря в пресс-службе американского минфина. Среди «пострадавших» — одна российская организация.

Северная Корея и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Так, в чёрный список включены 14 физических лиц из Китая, Северной Кореи, Бангладеш и Мьянмы. Также под санкции подпали девять структур, включая генеральную прокуратуры Северной Кореи, военные организации из Бангладеш и Мьянмы, фирмы из Китая и опять-таки из Северной Кореи.

Добавим, что в санкционный список включена российская организация — Европейский институт ЮСТО. Ректор этого учреждения Дмитрий Соин, также упомянутый в списке, по данным Вашингтона, связан с организацией работы трудовых мигрантов из Северной Кореи на территории России.

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