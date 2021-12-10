Грозный, 10 декабря, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Чечне удостоена награды республики начальник департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Кадырова. Её наградили медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», пишет ИА «Чечня Сегодня». Указ о вручении медали подписал глава региона Рамзан Кадыров.

Флаг Чеченской Республики

Труд Хадижат Кадыровой в сфере дошкольного образования высоко оценен. Награда вручена за вклад в развитие системы образования и за безупречную добросовестную работу.

Как отметил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов, за год на посту начальника департамента дошкольного образования города Грозный Хадижат Кадырова смогла произвести значительные позитивные изменения в сфере дошкольного образования.