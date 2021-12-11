Москва, 11 декабря, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Введение QR-кодов негативным образом отразится на туризме. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Александр Дёмин («Новые люди»).

TheDigitalWay Турист

«За последние два года на 60% сократился объем выручки в сфере туризма, порядка миллиона человек потеряют работу. При введении QR-кодов это будет только усугубляться», — констатировал Дёмин.

По подсчетам экспертов, объём рынка может сократиться до 2,7 трлн рублей.

«Это, с одной стороны, влияет на количество налоговых поступлений в бюджет, а с другой стороны, также и на количество рабочих мест, которое обеспечивает данное направление», — отметил парламентарий.

Депутаты пяти фракций Госдумы 13 декабря обсудят введение в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В обсуждении примут участие вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса Виталий Савельев.