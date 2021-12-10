Таллин, , 19:12 — REGNUM В пятницу, 10 декабря, состоится онлайн-конференция «Забытые европейцы», посвященная проблемам и правам лиц без гражданства-постоянных жителей Эстонии и Латвии. Об этом сообщила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом на своей странице в интернете.

Паспорт негражданина Латвии Volgust

Участники конференции обсудят актуальные вопросы, связанные с феноменом безгражданства. Заявленные темы: «Проблема безгражданства в Эстонии и Латвии — это навсегда?», «Безгражданство в Эстонии и Латвии — это нарушение международных обязательств?», «Как на это смотрит право ЕС?» и другие.

Отдельно заявлена тема введения в оборот паспорта гражданина Евросоюза для неграждан, а также политических прав неграждан — выбирать и быть выбираемыми на выборах в Европарламент.

В конференции принимают участие евродепутаты от Эстонии и Латвии Яна Тоом и Нил Ушаков, правозащитники Лаура ван Ваас, Борис Цилевич и Кари Кяспер, юристы Алексей Димитров и Вадим Полещук.

Онлайн-конференция «Забытые европейцы» проводится в рамках Конференции о будущем Европы с целью сбора идей и предложений, которые помогут решить проблему безгражданства.

Всем участникам и зрителям онлайн-конференции предложено оставлять свои комментарии, замечания и вопросы. Рабочий язык конференции — английский, перевод — на русский и эстонский языки.