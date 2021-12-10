Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. 20-летний форвард «Пеньяроля» и сборной Уругвая по футболу Аугустин Альварес входит в сферу трансферных интересов «Зенита». Санкт-петербургский «Зенит» рассматривает нападающего в качестве замены Сердару Азмуну, который покинет клуб либо в зимнее трансферное окно, либо следующим летом. 10 декабря журналист Вилсон Мендес сообщил, что «сине-бело-голубые» готовы заплатить за уругвайца 15 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Альвареса в 4,5 миллиона евро.

Андрей Пронин ИА REGNUM Азмун Сердар

Также сообщается, что Альварес готов подписать контракт с «Зенитом», если будет получать 2 миллиона евро в год.

В текущем сезоне Аугустин Алвьарес принял участие в 40 матчах за «Пеньяроль» во всех турнирах, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами.