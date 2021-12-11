Москва, , 05:20 — REGNUM Пенсионная реформа ничего хорошего населению не принесла, она не выполнила поставленных задач. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ).

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На встречах с избирателями постоянно задают вопрос по отмене пенсионной реформы. Одной из главных целей пенсионной реформы было сделать бюджет ПФР самодостаточным, чтобы он не требовал вливания из федерального бюджета. Однако, несмотря на сокращение числа пенсионеров и отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, трансферты на выплату страховых пенсий работающим пенсионерам, трансферты на выплаты страховых пенсий остаются значительными: 2021 год — 1,55 трлн рублей, 2022 — 1,7 трлн, 2023 — 1,7 трлн, 2024 год — 1,55 трлн рублей», — отметил Алехин.

А раз главная цель реформы не достигнута, ее пора отменять, уверен депутат.

«Поставленная задача не выполняется. В связи с невыполнением главной цели реформы, ради которой она затевалась, не пора ли ее отменить? Кроме вреда они ничего населению не принесла», — сказал парламентарий.

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