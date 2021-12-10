Рига, , 19:04 — REGNUM Хотя количество работающих инвалидов в Латвии постепенно растет, только каждый третий из них может найти работу. Об этом сообщил местный портал Latvijas avizeсо ссылкой на данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

Инвалид Maxpixel.freegreatpicture.com

В ГАС признали, что трудоспособные лица с ограниченными возможностями, ищущие работу, имеют хороший потенциал для выхода на рынок труда, но возможности трудоустройства зависят от группы и типа инвалидности.

За десять месяцев 2021 года нашли работу 3 252 безработных с ограниченными возможностями, зарегистрированных в ГАЗ, или почти каждый третий. Для сравнения, за десять месяцев 2019 года работу нашли 3 522 инвалида, а за десять месяцев 2020 года — 2669.

Отмечается, что влияние пандемии коронавируса на занятость было особенно заметно в 2020 году, но в 2021 году ситуация улучшилась. На ноябрь нынешнего года в ГАЗ зарегистрировано 8 127 безработных с ограниченными возможностями, или 15% от общего числа зарегистрированных безработных.

Более половины (67%) зарегистрированных безработных с ограниченными возможностями — люди старше пятидесяти лет. 44% таких безработных имеют профессиональное образование, 26% — общее среднее образование, 17% — основное образование, 11% — высшее образование, 2% не завершили основное образование.

В целях содействия пониманию работодателями потребностей лиц с ограниченными возможностями в филиалах ГАЗ организуются специальные консультации, а на сайте агентства есть каталог для работодателей по вопросам трудоустройства безработных с ограниченными возможностями.