Москва, , 19:01 — REGNUM Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, заявляет 10 декабря МИД России.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечено, что это решение необходимо официально дезавуировать для соблюдения интересов европейской безопасности.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — указано в заявлении МИД России, опубликованном 10 декабря.

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