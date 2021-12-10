Москва, 10 декабря, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о перспективах членства Украины и Грузии должно быть официально отменено, заявляет 10 декабря МИД России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Отмечено, что это решение необходимо официально дезавуировать для соблюдения интересов европейской безопасности.

«В коренных интересах европейской безопасности необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ — «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — указано в заявлении МИД России, опубликованном 10 декабря.