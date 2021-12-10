Бишкек, , 18:59 — REGNUM Валовые международные резервы Киргизии продолжают сокращаться — по итогам ноября 2021 года их объем составил $2 млрд 947,1 млн (217 млрд 630 млн рублей). Об этом говорится в материалах национального банка республики.

Международные резервы 401(K) 2012

По сравнению с октябрём текущего года они уменьшились на $202,8 млн (14 млрд 976 млн рублей), а за два последних месяца — уже на $294 млн (около 21 млрд 713 млн рублей).

Вместе с тем, следует отметить, что за последний год объем международных резервов республики увеличился почти на $130 млн (9 млрд 596 млн рублей).