Москва, , 18:51 — REGNUM Роскомнадзор за январь-ноябрь 2021 года заблокировал более 2,5 тысячи интернет-ресурсов с недостоверными сведениями о деятельности кредитных организаций. Об этом сообщается 10 декабря в телеграм-канале надзорного ведомства.

Роскомнадзор Rkn.gov.ru

«За одиннадцать месяцев удалено и заблокировано 2525 ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций», — говорится в сообщении.

Для сравнения в Роскомнадзоре указывают, что за весь 2020 год было удалено и заблокировано всего 368 таких ресурсов.

В ведомстве уточнили, что ограничение доступа к сайтам несуществующих банков осуществляется по требованиям генерального прокурора России или его заместителей на основании материалов Банка России.

С 1 декабря 2021 года мошеннические сайты в финансовой сфере блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней.