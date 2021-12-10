Таллин, , 18:51 — REGNUM Отчет Эстонского центра по правам человека за 2020−2021 годы признал ухудшение ситуации с правами человека, но сделал совершенно неверные выводы. Об этом говорится в редакционной статье портала национал-консерваторов Эстонии Uued Uudised.

Декларация прав и обязанностей человека и гражданина 1795 года

Так, центр видит нарушения исключительно в дискриминации сексуальных меньшинств Эстонии, а наступление властей на права и свободы в рамках введенных ковид-ограничений и допущенные в ходе этого процесса ошибки не замечает.

Беспокойство национал-консерваторов Эстонии также вызывает представленная 9 декабря 2021 года Европейской комиссией инициатива о расширении списка преступлений за счет включения в него «языка ненависти». По мнению издания, такие ярлыки еврочиновники любят навешивать на критическое мнение большого числа европейцев о ковид-решениях властей ЕС.

«По инициативе Брюсселя в Эстонии началась новая атака на демократию и особенно на свободу слова, атаку возглавляет правящая Реформистская партия», — убеждены в Uued Uudised.

Так они оценили смысл недавнего выступления в парламенте министра юстиции и реформистки Марис Лаури. Та заявила, что власти страны должны бороться со злоупотреблением свободой выражения мнений и нарушением прав и свобод других людей под предлогом такого злоупотребления.

«Свобода слова всегда сопровождается ответственностью, потому что слово — очень острое оружие, неосторожное и злостное использование которого может нанести большой вред людям и обществу», — подчеркнул министр юстиции.

В редакции назвали заявление министра «чистой воды демагогией».