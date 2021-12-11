Москва, 12 декабря, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медицинским работникам затягивается из-за отсутствия подзаконных актов правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Duma.gov.ru Ярослав Нилов

«Затягивается, к сожалению, внедрение новой отраслевой системы оплаты труда. Мы приняли поправки в Трудовой кодекс, наделили правительство правом подготовить нормативно-правовые акты, однако, процесс затягивается», — сказал Нилов.

Он признал, что вопрос, связанный с отраслевой системой оплаты труда для медработников, как это определялось первоначально, «пока находится в недорешенном состоянии».

Правительство РФ получает право утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, а также устанавливать дифференцированные оклады, ставки заработной платы, перечни выплат компенсационного и стимулирующего характера и условия назначения таких выплат. По словам замглавы Минтруда Андрея Пудова, речь идет прежде всего о зарплатах в сфере здравоохранения.