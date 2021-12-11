Москва, 11 декабря, 2021, 06:30 — ИА Регнум. Обсуждение в Госдуме двух законопроектов о включении службы в армии по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию откладывается из-за отсутствия позиции правительства РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ярослав Нилов

«В комитете находится два законопроекта, один — «Единой России», другой — ЛДПР по поводу включения в срок страхового периода службы в армии для того, чтобы можно было воспользоваться льготой и досрочно выйти на пенсию. До сих пор позиция правительства непонятна, мы не можем приступить к рассмотрению этих законопроектов, несмотря на то, что мы в правительство неоднократно обращались», — сказал Нилов.

Одна инициатива предполагала вступление в силу новых норм уже с 1 января 2022 года.

Сейчас граждане имеют право на досрочный выход на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем не менее 37 лет, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин).