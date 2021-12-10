Манчестер, Великобритания, 10 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. 10 декабря главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему возможного перехода 21-летнего таранного форварда дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии по футболу Эрлинга Холанда в манчестерский клуб: «Трансфер Холанда? Не спрашивайте меня об этом. Я не собираюсь отвечать», — цитирует испанского специалиста журналист Фабрицио Романо.

(сс) Tsutomu Takasu Хосеп Гвардиола

В текущем сезоне на счету Холанда семнадцать забитых мячей и четыре голевые передачи в тринадцати матчах за «шмелей» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что агент Холанда Мино Райола считает предпочтительным для его клиента продолжить карьеру в мадридском «Реале», «Барселоне» или «Баварии».

На данный момент профильный немецкий интернет-портал оценивает норвежского бомбардира в 150 миллионов евро.