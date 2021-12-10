Манчестер, Великобритания, , 18:35 — REGNUM 10 декабря агент 28-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поля Погба Мино Райола назвал невозможным переход его клиента в мюнхенскую «Бавария»: «Погба никогда не поедет в Германию. Там другой менталитет, и там не платят таких зарплат, как в Англии», — цитирует Райолу журналист Фабрицио Романо.

Поль Погба Manutd.com

В текущем сезоне Поль Погба из-за травмы бедра принял участие лишь в тринадцати матчах за «красных дьяволов», в которых отметился семью результативными передачами.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» 9 августа 2016 года из туринского «Ювентуса» за 105 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» намерен подписать Погба в качестве свободного агента, так как соглашение француза с «манкунианцами» рассчитано до 30 июня 2022 года.