Париж, 10 декабря, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Суверенитет Европы нуждается в укреплении на всех уровнях, заявил 10 декабря новый федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Олаф Косинский Олаф Шольц

По его словам, внимание надо уделить и экономике, и безопасности и внешней политике.

«Речь идёт о том, как усилить Европу, европейский суверенитет на всех уровнях, которые к этому относятся. Речь идёт об экономических вопросах, вопросах безопасности, внешней политике. Важно, чтобы мы действовали в одном направлении, сотрудничали друг с другом», — заявил новый канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры с президентом Франции стали первым зарубежным мероприятием Шольца на посту федерального канцлера Германии.

Ранее сообщалось, что 12 декабря Шольц намерен посетить Польшу.