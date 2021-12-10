Бухарест, 10 декабря, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Сразу несколько крупных районов столицы Румынии остались без отопления и горячей воды из-за масштабной аварии, произошедшей в системе местной ТЭЦ. Об этом 10 декабря сообщило «Румынское телевидение».

Прорыв трубы

Согласно официальным данным, причиной инцидента стал прорыв трубопровода на нескольких магистральных участках. Как сообщают представители технических служб, на устранение причин соответствующих неполадок понадобится несколько дней.

По словам независимых экспертов, в настоящее время системы соответствующих коммуникаций в румынской столице изношены на 80%. При этом до недавнего времени соответствующим городским структурам удавалось предотвращать серьезные аварии.

Ранее правительство Румынии объявило о намерении выделить около $10 млн на модернизацию системы теплоснабжения Бухареста и окрестностей румынской столицы.